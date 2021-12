FABRIANO - Ha notato del fumo che usciva dal cofano mentre stava guidando poco prima dell'alba, il ragazzo slta fuori e l'auto è semidistrutta dalle fiamme. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina introno alle 5.45 in via San Silvestro a Fabriano per l'incendio di una Giulietta. La squadra di Fabriano intervenuta con un’autobotte ha provveduto ha spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

