Ex poliziotto si uccide in camera con un colpo di coltello al cuore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Si colpisce al petto con un coltello da cucina, muore un ex poliziotto. La tragica notizia ha scosso profondamente il commissariato di polizia dove l’uomo, un civitanovese di 52 anni, aveva lavorato come agente. Era in pensione da un paio di anni. L’allarme è scattato nella prima mattinata di ieri, intorno alle 9. L’ex poliziotto si trovava nella sua casa. Insieme a lui c’erano la moglie e il figlio. Ad un certo punto, mentre si trovava da solo in camera da letto, il cinquantaduenne si è inferto una coltellata al costato, all’altezza del cuore. Se ne è accorta, pochissimi minuti dopo l’accaduto, la moglie, che ha immediatamente chiamato il 118.