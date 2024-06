MACERATA In tv spopolano i programmi di cucina e di ristorazione, ma poi quel lavoro nessuno lo vuole fare. Chi meglio di Ludovica Baiocco, presidente di Cna Ristorazione e titolare de Il San Lorenzo Osteria a Montecosaro - che ha partecipato alla terza edizione di MasterChef Italia - può dirlo meglio? È lei stessa ad avere problemi nel reperire il personale e a raccogliere le stesse criticità da parte dei colleghi. «C’è tanta difficoltà - ammette -. Un mese fa è andato via l’aiuto cuoco in vista del periodo estivo che è quello più faticoso, l’estate scoraggia un po’ tutti, e ora faccio fatica a trovare un sostituto».

Il paragone

Baiocco torna indietro nel tempo per evidenziare come sia cambiato l’approccio dei giovani al lavoro e parla non solo da ristoratrice, ma anche da mamma: «Quando ero ragazzina, già prima di finire la scuola, si andava al mare per lavorare negli chalet. Anche nel mio ristorante i primi anni avevo un sacco di curricula nel cassetto, quest’anno non si è presentato nessuno e anche noi stiamo cercando un aiuto cuoco, ma è difficile trovarlo. Stessa cosa per i camerieri: chiedono se lavorano il sabato e la domenica. Li capisco perché ho i figli anche io e vedo che non è più come prima: sono cambiati i tempi. Noi avevamo voglia di andare a lavorare per toglierci qualche sfizio, invece ora i giovani hanno tutto. Non è un problema di questi ragazzi, ma a monte. Hanno già tutto».

L’impegno

La ristoratrice, però, mette in mostra anche l’altro lato della medaglia: «Bisogna anche dire che quando poi si trovano sono molto bravi. Io ho una ragazza bravissima che lavora con noi da tre anni e non vuole perdersi un giorno di lavoro. Ci sono casi eccezionali. Poi per l’estate viene ad aiutarmi mia figlia che fa l’università». Un altro tema è quello della formazione: «Secondo me il problema è a monte: noi genitori vorremmo tutti i figli laureati, dottori, ingegneri, invece dovremmo capire quando ci dicono che dopo il diploma vogliono andare a lavorare e apprezzare la volontà di apprendere un mestiere». Difficile anche cavalcare l’onda del successo dei programmi televisivi rivolti al settore: «Cucinano tutti, ma poi bisogna starci nelle cucine, non basta una serata. E anche in questo caso un po’ di responsabilità ce l’hanno i titolari dei locali: non si possono prendere i giovani e metterli solo a pulire il pavimento. La brigata deve camminare insieme, altrimenti chi inizia si disinnamora del mestiere. C’è chi vuole fare, imparare, dobbiamo dargli la possibilità. Le scuole? I primi anni prendevo gli stagisti, ma li facevo venire da lunedì al giovedì perché nel weekend non si può avere una persona a fianco che guarda e non sai cosa fargli fare. Poi ci sono ragazzi a cui piacerebbe fare molto e non si accontentano di andare in uno chalet, ma puntano a locali dove possono apprendere di più». Infine anche Baiocco dice la sua sul robot per servire ai tavoli: «Non sono proprio d’accordo. Non lo sono nemmeno per il menù digitale. Il ristorante deve essere un punto di ritrovo, a me piace essere una oste e voglio avere il rapporto con i clienti. Piuttosto faccio meno coperti, ma l’umanità non può mancare».