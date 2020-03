Scoperta una maxi evasione fiscale, sequestrati beni per oltre 350mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Scoperta una maxidi oltre mezzo milione di euro. Disposto il sequestro di beni per oltre 350mila euro. A conclusione di un controllo fiscale, effettuato nei confronti di un'impresa operante nel settore del commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, i militari della Compagnia dihanno constatato infatti una corposa evasione fiscale alle imposte sui redditi ed all'Iva, per oltre mezzo milione di euro.Le investigazioni, svolte dai finanzieri, hanno consentito, in assenza di scritture contabili occultate dall'imprenditore, di ricostruire analiticamente i rapporti economici intrattenuti con una fitta rete di clienti e fornitori sparsi su tutto il territorio nazionale. Ciò ha portato, quindi, a delineare la reale posizione fiscale del commerciante, il quale, nonostante avesse realizzato un cospicuo volume di affari, aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva.