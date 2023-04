Evasione fiscale, confiscati 110mila euro ad un imprenditore edile maceratese (condannato anche a un anno e mezzo di reclusione)

PORTO RECANATI - Evasione fiscale, confiscati dai Finanzieri della Tenenza di Porto Recanati le disponibilità bancarie e un immobile intestato ad un imprenditore edile. Su disposizione della Procura della Repubblica di Macerata, le Fiamme Gialle portorecanatesi hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca per equivalente, per un importo di circa 110.000 euro, all’esito della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata nei confronti di un imprenditore edile, resosi responsabile del reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’Iva.

Provvedimento irreversibile

Il provvedimento di confisca, che ha carattere di irreversibilità, è stato eseguito dalle Fiamme Gialle in attuazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto a marzo del 2015 tra Procura della Repubblica presso il Tribunale, Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate e Comando Provinciale della Guardia di Finanza maceratesi, finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale per contrastare le forme più gravi di evasione fiscale punite dalla legge come reato e a favorire l’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, attraverso l’istituto del sequestro per equivalente e successiva confisca dei beni di valore corrispondente alle imposte evase.

L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate





Nel caso in questione, l’attività discende da un accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate di Macerata, la quale aveva accertato l’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’Iva, con conseguente evasione di imposta per un ammontare di circa 110.000 euro, pertanto superiore alla soglia prevista affinché si concretizzi il reato. Dopo lo svolgimento di tutte le fasi del processo, il Tribunale di Macerata ha emesso la sentenza nei confronti dell’imprenditore, dichiarandolo colpevole del reato di omessa presentazione della dichiarazione Iva, condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 400 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Conseguentemente, sono stati delegati alla Tenenza di Porto Recanati tutti gli ulteriori accertamenti indispensabili per la ricostruzione della capacità patrimoniale e finanziaria del condannato, al termine dei quali, è stato possibile sottoporre a confisca 12.500 euro custoditi in depositi bancari e un immobile, per un valore di 97.000 euro, di proprietà dello stesso. L’azione di servizio testimonia il quotidiano impegno profuso dalla Guardia di Finanza, in sinergia con l’Autorità Giudiziaria e con l’Agenzia delle Entrate nel contrasto all’evasione fiscale, che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.