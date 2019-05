Esce di strada con l'auto: â€‹era ubriaco e drogato già di primo mattino

di Daniel Fermanelli

MACERATA - Finisce con l’auto fuori strada, viene soccorso e quando viene sottoposto ai controlli risulta che si era messo al volante in preda all’alcol e alla droga. Una situazione purtroppo non nuova, si direbbe, se non fosse che in questo caso la persona alla guida era stata trovata in queste condizioni in piena mattinata e non al termine di una delle serate della movida organizzata in questo periodo di primavera costellato da una serie di ponti festivi. Naturalmente, per lui è scattato il ritiro della patente.L’episodio ha avuto come protagonista un uomo di trentotto anni residente nel territorio, risultato già noto alle forze dell’ordine. Ai militari dell’Arma era giunta la segnalazione di un’auto che era finita fuori strada, per fortuna senza grandi conseguenze per l’uomo alla guida e senza il coinvolgimento di altre autovetture.