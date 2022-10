ESANATOGLIA - «Capita a volte che qualche idiota pensi di mettere in mostra le proprie eccelse qualità nel decapitare un piccolo cavallo a dondolo, magari per dimostrare la propria forza su un gioco di legno. Capita purtroppo ma non dobbiamo né rassegnarci né sottacere tali atti semplicemente perché non rappresentano la nostra comunità e soprattutto fanno male al cuore». È lo sfogo di Luigi Nazzareno Bartocci, sindaco di Esanatoglia, dopo il raid vandalico ai danni del parco giochi dedicato ai bambini disabili.

APPROFONDIMENTI L'ECONOMIA Settimana corta a scuola e luci spente. Ecco le strategie anti-crisi dei Comuni





«I giardini pubblici di località Bresciano - sottolinea il primo cittadino - sono stati progettati proprio per l’inclusione di bambini svantaggiati ed attrezzati con giochi adatti allo scopo, il tutto finanziato con fondi della solidarietà di soggetti ed enti che hanno regalato ad Esanatoglia questa opportunità. Preferisco tralasciare le scritte ed il resto, proprio perché rappresenta il simbolo dell’ignoranza e della vigliaccheria. Sono state attivate le procedure per la denuncia alle forze dell’ordine, verranno acquisite tutte le immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona e faremo ogni sforzo per restituire giustizia al luogo. Logicamente il gioco sarà presto messo in sicurezza e riparato. Aggiungo che è stato completato il potenziamento delle telecamere di sorveglianza nei vari incroci, nelle scuole, nei giardini e nei parchi pubblici. Spero che il responsabile confessi. Se qualcuno ha visto qualcosa lo dica».