Travolto dal trattore mentre lavora nei campi Grave un anziano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESANATOGLIA - Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio in contrada Masciano di Esanatoglia. Un uomo di 78 anni è rimasto ferito mentre era alla guida del suo trattore. L’agricoltore è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai sanitari anconetani, ma non sarebbe in pericolo di vita.L’incidente si è verificato attorno alle ore 17.30; è stato lo stesso agricoltore ad avvertire il 118 con il telefonino. Sul posto anche i vigili del fuoco di Camerino e i carabinieri di Esanatoglia.