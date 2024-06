Esanatoglia, donna salvata in extremis dal maresciallo capo Christian Orrù: voleva suicidarsi gettandosi nel crepaccio vicino all'Eremo di San Cataldo

ESANATOGLIA - Aveva manifestato un forte malessere e la volontà di farla finita ad un amico che - preoccupato - ha chiamato la Stazione Carabinieri di Matelica. Il Comandante della Stazione, maresciallo capo Christian Orrù, ha capito immediatamente la gravità della cosa e si è lanciato alla ricerca della sessantenne.

Collamato di Fabriano

Grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nel comune di Esanatoglia si è reso conto che la donna, al volante della sua macchina, si stava dirigendo verso la località Collamato di Fabriano. Conoscendo perfettamente la zona il Maresciallo Orrù si è portato immediatamente all’Eremo di San Cataldo, già in passato teatro di gesti estremi.

Arrivato sul posto ha trovato la macchina della donna aperta ma senza nessuno all’interno.

La spasmodica ricerca lo ha condotto fuori dall’area protetta dalle barriere e nei pressi della balaustra che delimita il crepaccio alto oltre ottanta metri dove la donna era seduta. Il maresciallo ha così iniziato un’opera di persuasione della donna, convincendola della gravità di quanto aveva intenzione di mettere in atto. Contemporaneamente, dopo averne guadagnato la fiducia, si è avvicinato alla signora arrivando ad abbracciarla e a riportarla in sicurezza. Un lieto fine per una vicenda che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze.