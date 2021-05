Ciclista cade in una zona impervia: recuperato da vigili del fuoco, Soccorso alpino e 118

ESANATOGLIA - Un ciclista cade con la mountain bike in una zona impervia, per il suo recupero si mobilitano vigili del fuoco, 118 e Soccorso alpino. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio a Esanatoglia sul monte Cafaggio. L'uomo, dell'Anconetano, stava effettuando un'escursione in bicicletta quando è rovinosamente caduto a terra. La zona piuttosto difficile da raggiungere, ha reso complessi i soccorsi. Alla fine sono riusciti a giungere sul posto i vigili del fuoco e la squadra del Soccorso alpino. Il ferito è stato poi trasportato fino all'ambuilanza e accompagnato in ospedale per le cure mediche del caso.

LEGGI ANCHE

Escursionista cade e batte la testa, prelevato con l'elicottero e portato in ospedale con l'ambulanza

LEGGI ANCHE

Viola il coprifuoco e guida ubriaco, multati in tre. Un 39enne pizzicato invece sbronzo fuori orario ma a piedi

Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA