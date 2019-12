Il cane è intrappolato nella buca: i vigili del fuoco ne scavano un'altra per liberarlo

ESANATOGLIA - Il cane cade in una buca e rimane incastrato: i vigili del fuoco ne scavano un'altra per risucire a liberarlo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 09.30 circa a Esanatoglia in località Palazzo per il recupero di un cane che si era infilato in una buca non riuscendo più ad uscire. La squadra VF sul posto ha scavato una buca a mano liberando così l'animale intrappolato.In allegato foto dell'intervent

