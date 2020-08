Edoardo, 33 anni, stroncato da un’emorragia in Finlandia. Era malato da mesi

MACERATA - Lutto in città per la scomparsa del trentatreenne Edoardo Moretti. Il cuore del giovane ha cessato di battere ieri per un’emorragia interna. È morto, in ospedale, in Finlandia, a Vantaa, dove lavorava da qualche tempo. Il maceratese da alcuni mesi stava combattendo contro una malattia. La mamma, la dermatologa Luciana Incicco, lo aveva raggiunto in questi ultimi giorni, mentre il padre Sergio è volato in aereo alla volta della Finlandia appena saputa la terribile notizia del decesso del figlio. Edoardo Moretti in questi mesi aveva scoperto di essere malato. Stava combattendo contro la malattia tanto che a breve il giovane sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma l’altro giorno una emorragia interna non gli ha lasciato scampo. © RIPRODUZIONE RISERVATA