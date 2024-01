MACERATA Si è spento ieri mattina, stroncato da un male, l’artista maceratese Mauro Evangelista. Docente dell’Accademia di Belle Arti, illustratore di fama internazionale, fondatore dell’associazione Ars in Fabula, Evangelista ha legato il proprio nome a una lunga serie di iniziative e di opere che lo hanno reso una star assoluta nel campo dell’illustrazione (aveva vinto tre premi Andersen) ed anche veicolato il nome della sua città nel mondo grazie appunto alle sue opere, alle iniziative editoriali, alle rassegna che lo hanno visto protagonista come Libriamoci di cui era il direttore artistico, ai master che organizzava in città e che vedevano la partecipazioni di allievi da tutto il mondo.

I ricordi

Maurizio Evangelista aveva sessanta anni, sposato con Michela Avi, viveva in centro storico, il cuore della città, quel cuore che lui ha contribuito a rendere artisticamente pulsante, sempre con il sorriso e con una buona dose di ironia. La salma è stata composta nel centro funerario di via dei Velini, i funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. Tante le testimonianze di affetto. Il vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti Piergiorgio Capparucci: «Ero molto amico di Mauro ed è una grossa perdita per tutti, non solo per la comunità accademica ma anche per la città e per il mondo della cultura. Una perdita enorme, mi auguro che la città comprenda cosa ha perso». L’ex assessore alla cultura Stefania Monteverde: «Un giorno tristissimo, un giorno di lutto. Dobbiamo portare la storica borsa di tela dal lato nero. Ci ha lasciato un illustratore visionario, imprenditore sognatore, direttore raffinato, docente gentile. È il fondatore della prestigiosa Ars in Fabula - Scuola di Illustrazione, nel bel Palazzo Compagnoni Marefoschi, dal 2001 ha fatto di Macerata la capitale italiana del libro illustrato. Ha formato generazioni di illustratori. A Macerata ha regalato per 25 anni Libriamoci, le mostre del libro illustrato. In questi anni ho avuto la fortuna di parlare con Mauro tante volte, di ascoltare le sue idee raffinate, le parole gentili. Di un sogno avevamo parlato un po’, l’idea a Macerata di un museo dell’illustrazione per raccontare questa storia meravigliosa di cui lui è stato il protagonista. Resteremo aggrappati ai tuoi sogni come ai fili dei palloncini, Mauro. Perché Ars in Fabula è stata per tutti noi la Fabbrica delle Favole».