E' morto Dario Conti, 73 anni, ex sindaco di Camerino Il ricordo di Gianluca Pasqui

MACERATA - Politica in lutto. E' morto Dario Conti, 73 anni, socialista di lungo corso, ex sindaco di Camerino. Conti era stato anche assessore provinciale e ricoperto incarichi nel Psi. Ecco come lo ricorda l'attuale primo cittadino della città camerte Gianluca Pasqui in un post: «Ho appena appreso la tristissima notizia della morte di Dario Conti. A nome mio personale, e come sindaco di Camerino, esprimo il più profondo cordoglio per la perdita di un uomo che come pochi altri ha visceralmente amato questa cittá e questo territorio. Sindaco di Camerino nella precedente amministrazione, la cittá perde un personaggio indimenticabile e una guida saggia. Tanti i ricordi di Dario e con Dario che porto nel cuore, su tutti la tenacia e la voglia di esserci, oltre che la vicinanza personale, nei giorni immediatamente successivi al sisma».