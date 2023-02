Droga, sicurezza sulle strada e prevenzione dei reati: fioccano le denunce in provincia di Macerata

MACERATA- Prosegue l'intensa attività di controllo del territorio, in tutta la provincia di Macerata, da parte dei Carabinieri su disposizione del Prefetto Flavio Frediani. Nelle ultime ore i controlli si sono intensificati sulle varie zone sia nell'ambito della sicurezza stradale sia nella prevenzione contro droga e alcol.

LEGGI ANCHE: Controlli anti-droga e del territorio, nuova task force nel maceratese: identificate quasi 200 persone in tre giorni

Le singole fattispecie individuate

A Porto Potenza Picena e Porto Recanati sono state identificate 116 persone (78 automobili) per un totale di 16 multe. Un 35enne di origine indiana è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. A Civitanova, invece, un 32enne (denunciato in stato di libertà) è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana e 3 di cocaina con tanto di bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento. Stessa sorte nei confronti di un 19enne di origine pakistana trovato con 15,5 grammi di hashish nascosti nel giubbotto. In pieno centro a Civitanova, nei pressi della discoteca Donoma, un operaio anconetano di 21 anni in evidente stato di alterazione psicofisica è stato condotto in caserma dopo aver alzato le mani nei confronti di un giovane e aver danneggiato un'auto in sosta. Per lui è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.