Droga e immigrazione: task force della Polizia all'Hotel House di Porto Recanati

PORTO RECANATI- Continuano i servizi di controllo del territorio nel Comune di Porto Recanati ed in particolare nella zona dell’Hotel House, per contrastare i reati in materia di spaccio di stupefacenti e immigrazione clanedestina. I controlli, disposti dal Questore della Provincia di Macerata in seguito alle relazioni arrivate dalla Prefettura, sono stati estesi anche alle zone più a rischio e alle aree più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

I controlli

Anche nel pomeriggio di giovedì scorso (13 ottobre), infatti, con l’impiego di poliziotti della Questura di Macerata sia in divisa che in borghese, coadiuvati da pattuglie speciali del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, sono stati effettuati servizi mirati all’interno dell’Hotel House nel corso dei quali sono state identificate 79 persone italiane e anche di origine straniera. Sottoposte a controllo anche 38 autovetture. Inoltre, i poliziotti hanno proceduto al controllo della posizione amministrativa di 22 cittadini extracomunitari per verificare la regolarità del soggiorno in Italia.