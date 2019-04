Dramma in un bar: uomo stroncato da malore mentre mangia un panino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RECANATI - Dramma a Recanati. Ieri mattina, poco dopo le 13, un uomo del posto, Silvano Pergolesi, di 68 anni, è stato colto da un malore, pare si tratti di un arresto cardiocircolatorio, mentre stava consumando un panino al bar Le Grazie dove era solito fermarsi. L’uomo, che non è sposato e vive con la famiglia della sorella in via dei Gladioli, in contrada Bagnolo, è un abituale cliente del locale dove quasi tutti i giorni si fermava a mangiare qualcosa.