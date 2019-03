Dramma della solitudine: ex professoressa trovata morta dai carabinieri in una Sae

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CAMERINO - Dramma della solitudine, è morta nell’area Sae Cortine Ovest Anna Maria Leonardi, 83enne ex professoressa di francese. A stroncarla con grande probabilità un malore. Da due giorni i portelloni dell’ultima finestra verso est, della Sae numero 24 nell’area Cortine Ovest, subito dopo il portone d’ingresso, erano rimasti stranamente aperti, persino la sera con un forte temporale. È stato questo dettaglio ad insospettire una vicina della signora, che abita in una casetta poco lontano. Ieri mattina la donna ha suonato due volte e preoccupata, visto che l’anziana non rispondeva, ha telefonato ai carabinieri.