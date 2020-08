Donna precipita sul balcone dei vicini e muore sul colpo, choc poco dopo le 8 di questa mattina

MACERATA - Una donna precipita sul balcone del piano inferiore e muore. La tragedia è avvenuta questa mattina, poco dopo le 8, in via Manzoni a Macerata. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata e i sanitari del 118. La donna è deceduta sul colpo. Indagini in corso sulle cause dell'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA