Una donna di 46 anni travolta da un’auto. Trasportata a Torrette, le sue condizioni sono gravi

Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA -da un’automobile, donna di 46 anni soccorsa e trasportata all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza. Le sue condizioni sono gravissime, è in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale in contrada San Girio. Per cause che sono in corso di accertamento, una macchina, che viaggiava proprio in direzione di Potenza Picena, ha investito la signora quarantaseienne. E' ricoverata in prognosi riservata.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: