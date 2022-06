Investita mentre attraversa nella zona industriale, donna marocchina ricoverata a Torrette

CIVITANOVA Investita da un’auto, donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, lungo la strada provinciale 485, all’altezza di Santa Maria Apparente, nei pressi della zona industriale.

La ricostruzione dell'incidente

Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia municipale, una donna di origina marocchina, sui 30 anni, stava attraversando la strada in direzione della zona industriale quando è stata urtata da una macchina, una utilitaria, che era condotta da un uomo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Alla donna sono tate prestate le prime cure sul posto, poi, valutata l’entità delle lesioni e delle ferite riportate, è stato deciso per il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. La giovane marocchina è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, è intervenuta come si diceva una pattuglia della polizia municipale. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

