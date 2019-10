Donna di 56 anni stroncata da un malore: la notizia sconvolge tutto il paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - Dramma ieri mattina in via Aldo Moro a Mogliano. Una donna di 56 anni accusa un malore davanti a casa e muore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per la donna non c’è stato niente da fare. A stroncarla sarebbe stato un malore improvviso che non le ha lasciato alcuno scampo. La notizia di quanto è accaduto si è subito diffusa in paese suscitando cordoglio. In molti si sono stretti attorno ai familiari facendo sentire affetto e vicinanza.