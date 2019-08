Dichiarato inagibile dopo il trerremoto continuava a lavorare: titolari multati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Continuava a operare nonostante il ristorante le fosse stato dichiarato inagibile a causa dei danni subiti per il terremoto. È quanto hanno riscontrato gli uomini della Divisione di polizia amministrativa della Questura di Macerata nel corso di un’operazione di controllo ai locali che somministrano cibi e bevande nel territorio.Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la struttura posta alla periferia del territorio comunale era stata dichiarata inagibile sulla scorta di un’ordinanza emessa dal sindaco di Corridonia, ancora in vigore, con la quale veniva disposta «la chiusura totale dell’edificio, in quanto lesionato a seguito dei noti eventi sismici, con interdizione di accesso a chiunque, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza». Sempre stando agli esiti delle verifiche, gli agenti della polizia riscontravano, inoltre, che una parte dei locali in questione, in particolare una porzione della cucina e della sala destinata alla ristorazione, i bagni e altri accessori, risultavano inagibili perché non era stato ancora completato l’iter necessario al raggiungimento della eventuale sanatoria.Nei confronti dei titolari sono state quindi applicate due contravvenzioni amministrative, per aver esercitato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’esercizio pubblico con titolo autorizzativo decaduto per la in violazione dell’ordinanza del Comune di Corridonia. All’ente locale, infine, è stata inviata una segnalazione per una eventuale applicazione di sanzioni accessorie di competenza di quella amministrazione, oltre ai provvedimenti di competenza diretti a salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica. I controlli continueranno anche nei prossimi mesi, assicura il questore Antonio Pignataro, e si concentreranno anche sulla somministrazione di bevande alcoliche.