Cuoco di 26 anni sorpreso a spacciare: in casa la polizia gli trova altra droga

CIVITANOVA - orpreso a spacciare marijuana a un cliente. In manette un cuoco di 26 anni. Ieri mattina, portato in Tribunale, ha patteggiato un anno di reclusione ed è tornato a casa. Tutto si è consumato in meno di 24 ore. Mercoledì pomeriggio, gli agenti del commissariato, impegnati in servizi antidroga, avevano effettuato una serie di accertamenti specifici su alcune zone cittadine dopo aver saputo che in quei punti erano frequenti le cessioni di stupefacente.