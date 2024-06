CASTELRAIMONDO Conto alla rovescia per il prestigioso Premio Ravera: una canzone è per sempre, che si terrà allo stadio di Castelraimondo sabato 22 giugno alle 21. Sul palco a condurre la kermesse Carlo Conti, che sarà anche alla guida del prossimo festival di Sanremo.

Il premio celebra la figura di Gianni Ravera, che ha scritto pagine indimenticabili della storia della musica e della televisione italiana. Sul palco, in questa imperdibile serata, saliranno Alfa, Clara, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Jalisse, Maninni, Marco Masini, Michele Pecora, Orietta Berti, Rita Pavone, Virginio con la partecipazione straordinaria di Giorgio Panariello. Tra gli ospiti ci sarà anche Clae, vincitrice del Premio Ravera 2023 Giovani.

La diretta

La serata sarà trasmessa in diretta da radio Subasio, radio partner dell’evento, con le coreografie curate da Joy Dance e la presenza dell’orchestra Mediterranea diretta dal maestro Michele Pecora, ideatore del premio, che proprio a Ravera deve il suo fortunato incontro con la grande discografia. «Per il secondo anno, il prestigioso premio Ravera trova casa nella magnifica Castelraimondo – sottolinea lo stesso Michele Pecora -. Il Premio è nato da un’idea che ho coltivato a lungo per celebrare Ravera, al quale devo tutto perché è grazie a lui se ho potuto fare nella vita quello che desideravo, realizzando il mio sogno artistico. La partecipazione e l’entusiasmo dei grandi personaggi che negli anni lo hanno accolto, è la conferma che il marchigiano Ravera ha permesso a moltissimi artisti di brillare, ricordando che le canzoni sono un vero e proprio “patrimonio nazionale” da valorizzare».

Ad aprire la serata, come di consueto, ci saranno Melissa Di Matteo (artista poliedrica, cofondatrice del Premio) con il critico e giornalista Dario Salvatori a introdurre giovani promesse della musica provenienti da tutta Italia. Scaldati i motori, la serata decollerà con grandi ospiti e un cast davvero sorprendente grazie all’instancabile supporto e lavoro del manager Pasquale Mammaro (che nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo ha accompagnato il successo de Il Volo, Diodato, Orietta Berti, Rettore, I Cugini di Campagna, Maninni), che anche quest’anno ha reso possibile la realizzazione del premio con la sua attenta e appassionata supervisione artistica.

Il ricordo

«Ho conosciuto personalmente Gianni - racconta Mammaro - e ho avuto il privilegio di collaborare con lui e con il figlio Marco quando prese il suo posto. Oggi nel ricordare quanto Ravera ha fatto per il mondo dello spettacolo, in questi anni così particolari e delicati, sentiamo la responsabilità più che mai, di sostenere la musica e condividerla dal vivo. Questa serata è per tutti noi che crediamo nello spettacolo e nella forza della musica, un motivo per celebrarla e per me, un modo di ricordarlo con gratitudine e affetto». Il premio è un’opera realizzata dal maestro Orafo Michele Affidato. Premio Speciale Gianni Ravera anche allo scrittore e paroliere Marco Rettani e al giornalista Nico Donvito. I biglietti sono prenotabili online sui circuiti ticketone e ciaotickets. Rivendita fisica presso la tabaccheria Cerqueti di Castelraimondo. L’importanza dell’iniziativa sottolineata anche dal sindaco Patrizio Leonelli, dall’assessore comunale alla Cultura Elisabetta Torregiani e dal consigliere regionale Renzo Marinelli.