La segretaria del Cast: «Siamo pronti a sperimentare il vaccino Reithera nelle Marche, l’adesione sarà volontaria»

CAMERINO - La sperimentazione del vaccino Reithera potrebbe essere presto avviata nelle Marche per iniziativa di Alessandra Zampetti, segretaria regionale del Cast (Camera arbitrale della sussidiarietà territoriale delle Marche).

Spiega la segretaria Cast: «Siamo in contatto con Reithera, entreremo nella terza fase della sperimentazione, che avverrà secondo i protocolli. Resta da stabilire quale struttura ospedaliera sarà interessata, vorrei l’ospedale di San Severino per dare un’opportunità all’entroterra, ma ci sono molte strutture, tra cui quelle del fermano. Le persone potranno aderire liberamente e sarà loro somministrata la vaccinazione in un’unica dose, secondo quanto stabilito dai protocolli clinici. Il vaccino è completamente gratuito».

Alessandra Zampetti spiega che l’iniziativa di proporre la sperimentazione del vaccino nelle Marche è partita da lei, in collaborazione con il Cast ed ha preso contatto con Reithera, che è il vaccino tutto italiano, sviluppato allo Spallanzani che al momento è alla fase uno di sperimentazione, ottenuto da adenovirus di gorilla che trasporta una sequenza di codice genetico, che una volta iniettato spinge il sistema immunitario umano a produrre anticorpi.

La sperimentazione nelle Marche dovrebbe avvenire al massimo entro maggio, poi a giugno le fasi due e tre della sperimentazione dovrebbero essere concluse e se superate positivamente, si dovranno chiedere le autorizzazioni alle autorità di vigilanza italiana Aifa ed europea Ema, prima di metterlo in commercio ed utilizzarlo sulla popolazione.

Conclude Alessandra Zampetti: «Si tratta di una grande opportunità per la Regione Marche, che sarà la prima in Italia a sperimentarlo, come sta già facendo lo Spallanzani di Roma. In questo momento di grandissima difficoltà la vaccinazione di un grande numero di persone è fondamentale. Questo potrebbe permettere di vaccinare un numero maggiore di persone, di quanto previsto dal piano vaccinale nazionale».

L’iniziativa della segretaria del Cast si inserisce in un progetto ampio di supporto alla popolazione. Sul fronte dell’assistenza legale, il Cast ha anche attivato una collaborazione con i medici dello Spallanzani di Roma, da utilizzare come consulenti, nel caso vi fossero delle cause legali relative al Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA