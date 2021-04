Da domani riparte la Chirurgia a Macerata, riprenderanno le sedute operatorie

MACERATA - Certamente migliore rispetto alle scorse settimane ma non ancora in grado di liberare gli ospedali dal Covid: questa la situazione nel Maceratese dove i contagi continuano a scendere ma dove ancora non si fermano gli accessi nelle strutture sanitarie di positivi con complicanze acute.

Intanto da domani, come preventivato, riprenderanno le sedute operatorie non urgenti al reparto di chirurgia dell’ospedale di Macerata. La sospensione delle attività programmate nel reparto è durata una settimana, come promesso.



«Possiamo riportare a Macerata il personale utilizzato nel Covid Hospital – spiega la direttrice dell’Area Vasta 3, Daniela Corsi – questo perché nel centro di Civitanova sono arrivati a supporto tre anestesisti: due arrivano da Urbino e uno dal Salesi. In questo modo si possono riprendere gli interventi programmati a Macerata. Pensiamo ad una decina di sedute operatorie a settimana, utilizzando anche la sala operatoria di Civitanova». Sulla costa, però, il reparto degenza rimane riservato al covid. «Vediamo la prossima settimana se possiamo fare qualcosa su Civitanova – continua la direttrice – dipende molto dai numeri di posti letto. L’obiettivo è spostare altrove i ricoverati covid dei reparti di urologia e chirurgia di Civitanova. Ma non è affatto semplice. La situazione è ancora stazionaria. I pronto Soccorso non scoppiano più come qualche tempo fa ma gli ingressi ci sono ancora, due tre al giorno. Sono pazienti con sintomatologia covid che non può essere curata a casa. Non si riesce ancora ad alleggerire il carico ospedaliero». Nei reparti l’occupazione non scende.

Dal bollettino Gores ci sono sempre i “soliti” 42 posti occupati nel reparto di malattie Infettive di Macerata (massima capienza), i 14 in un modulo del Covid Hospital di Civitanova (anche qui il massimo della disponibilità), i 34 di Camerino (su 35) e gli 11 nell’ospedale di Civitanova (erano stati anche 17). Questo per quanto riguarda l’area medica a bassa intensità. Per la semi-intensiva ci sono 28 posti al Covid Hospital, 11 a Macerata e 7 a Civitanova (le due Murg che possono offrire solo qualche letto in più). Infine 26 su 28 in terapia intensiva al Covid Hospital. Luce in fondo al tunnel ancora lontana. Fortunatamente va meglio nei Pronto soccorso. Intanto ieri altri 10 morti per covid nelle Marche, di cui uno riguarda residenti della provincia di macerata. Si tratta di un uomo di 72 anni di Bolognola, Comune a lungo senza contagi, deceduto al Covid Center di Civitanova.



