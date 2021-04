Potenziati gli autobus per gli studenti. Belardinelli della Contram: «Noi siamo pronti con 50 mezzi in più»

MACERATA - Lunedì di fuoco per il trasporto pubblico locale, con il rientro al 70 per cento degli studenti in presenza nelle scuole superiori della Provincia dopo la Dad per il Covid. A fare il punto del grande sforzo organizzativo messo in campo per assicurare il servizio è Stefano Belardinelli, presidente Contram:

«Si è avuta la certezza solo venerdì di quest’ultimo dpcm, quando abbiamo letto il testo che ha elevato la presenza degli studenti della secondaria superiore al 70 per cento nelle zone gialle e arancioni per la didattica in presenza. Il trasporto pubblico rimane con la capienza a bordo del 50 per cento. Noi abbiamo chiesto che un 15, 20 per cento di classi facesse un orario diverso, ad esempio una fascia dalle 10 alle 15. L’altra soluzione poteva essere allungare di una settimana la scuola, per consentire una maggior presenza a quelle classi che non arrivavano al 70 per cento. Non c’è stata alcuna disponibilità, per motivi oggettivi la scuola ha delle sue rigidità organizzative. In provincia di Macerata oltre ai 160 autobus ordinari che ci sono da sempre, anche prima dell’emergenza Covid, metteremo altri 50 autobus circa più altri di scorta che è uno sforzo enorme perché fino ad oggi abbiamo avuto un parco mezzi limitato».

Impraticabile, secondo Belardinelli, la strada di utilizzare gli autobus turistici: «Molti non possono entrare in aree urbane. Inoltre la legge regionale prevede che avremmo dovuto chiedere il contratto autoferrotranvieri ai lavoratori, mentre invece loro hanno un contratto di autonoleggio. Ci sono moltissimi vincoli per un’azienda come la nostra. Faremo lo sforzo di mettere fino a 50 autobus in più, perché è doveroso perché i ragazzi sono i nostri clienti quindi noi siamo i primi a volerli trattar bene. Da più di un anno come Contram abbiamo accantonato le risorse per acquistare nuovi autobus, ma mancano ancora le quote pubbliche, la Regione ha individuato le risorse, ma non le sta ancora assegnando». Riguardo alla sanificazione degli autobus aggiunge il presidente Contram: «Noi oltre all’igienizzazione classica usiamo a bordo gli ionizzatori e la nebulizzazione. Abbiamo fatto dei tamponi di superficie, sulle maniglie, sulle pulsantiere e le parti che si toccano, non abbiamo trovato nulla. Abbiamo chiesto agli uffici scolastici di privilegiare in presenza le classi dei quarti e dei quinti, che hanno più flessibilità di spostamento, alcuni ragazzi sono patentati, magari il tempo può favorire qualche spostamento in mobilità dolce, con la bici o a piedi. I nostri lavoratori si stanno impegnando tantissimo. Monitoreremo giorno per giorno le presenze a bordo ove possibile utilizzeremo questa dotazione di bus in più e qualche scorta, teniamo conto che adesso abbiamo anche circa 45 uomini impegnati a fare assistenza terra, perché la Protezione Civile è destinata centri vaccinali quindi non ci sta aiutando più. Speriamo che la Regione, che non ha ritenuto di dover fare provvedimenti in deroga al decreto legge ci sostenga, anche con i rimborsi spese di questi costi enormi che stiamo affrontando, e che avvii anche una politica immediata di assegnazione delle risorse, per l’acquisto di nuove tecnologie e di autobus nuovi».

