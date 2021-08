CIVITANOVA - Nello Chalet un "dj set" e si balla come in discoteca: multa Covid e chiusura per 5 giorni. Nel fine settimana appena decorso, personale del Commissariato di Civitanova Marche, unitamente alle altre Forze dell’Ordine, ha proceduto al controllo degli chalet del lungomare di Civitanova Marche. Uno di questi è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa Covid, con violazione dell’art. 4 del DL 2019/20 e la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni, che è scattata immediatamente. Nel locale in particolare veniva tenuto un Dj Set con situazioni di ballo in violazione della normativa attualmente vigente.

