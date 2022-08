Morto dopo un'operazione a Cotignola, domani il funerale a Morrovalle di Gabriele Dichiara

MORROVALLE - Domani alle 9.30 nella chiesa dell’Emmanuele di Morrovalle si terranno i funerali di Gabriele Dichiara. Residente a Trodica ma frequentatore di San Claudio, specialmente nella gioventù. È morto all’ospedale di Cotignola a Ravenna, lunedì scorso per complicazioni postoperatorie. La sua è stata una scomparsa improvvisa ed inaspettata.

Precursone negli impianti a metano

Era una persona molto conosciuta e inoltre apprezzato professionista che negli anni ’60 è stato precursore negli impianti di metano per autovetture a Sarrocciano. Lascia una figlia, Martina e la moglie Elena, la sorella Rossella e il fratello Marcello e quindi i suoi amati nipoti. Una persona di grande cuore, non sapeva dire di no ed era sempre pronto ad aiutare il prossimo. Imprenditore appassionato del suo lavoro e sempre pronto a nuove avventure, infatti stava lavorando per aprire una nuova officina per camion.