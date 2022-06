La fortuna bacia ancora le Marche, centrato un 5 al Superenalotto da 73mila euro: ecco dove

CORRIDONIA - La fortuna bacia ancora le Marche, centrato un 5 al Superenalotto da 73mila euro a Corridonia. Nell’ultimo concorso sono stati centrati tre ‘4 Stella’ da 43.135,00 euro e tre ‘5’ da 73.729,64 euro. Le vincite con punti '5' sono state realizzate a: San Giuliano Terme (PI) presso il punto vendita Bar Sport situato in Via Calcesana 160 tramite quick pick; Trevignano Romano (RM) presso il punto vendita Road Bar situato in via Settevene Palo km 12 mt 700 snc tramite quick pick; Corridonia (MC) presso il punto vendita Rivendita n. 17 situato in via Lorenzo Lotto 35 tramite schedina 2 pannelli.

Il jackpot del SuperEnalotto è il più ricco in Europa davanti 37 milioni dell’Eurojackpot e ai 130 milioni dell’Euromillions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e MegaMillions, che mettono sul piatto rispettivamente 279 e 273 milioni di dollari.

