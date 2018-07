Trovato morto in una pozza di sangue Mistero in un'abitazione, vittima 61enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Trovato morto in una pozza di sangue sul pavimento della cucina. Il dramma è avvenuto in via Niccolai a Corridonia, lungo la strada che dal centro porta alla Villa Fermani. La vittima è un 61enne. Sul posto sono tempestivamente arrivati i carabinieri della Compagnia di Macerata e della locale stazione, i quali hanno avviato le indagini del caso. Stando ai primi accertamenti, si tratterebbe di una morte naturale ma l'attività investigativa è ancora in corso. Sul posto anche un medico che del 118 che non ha potuto fare altro che accertare l'avvenuto decesso.