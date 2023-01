Ex presidente del Coni, una provincia in lutto per la scomparsa di Giuseppe Illuminati

CORRIDONIA - E' morto Giuseppe Illuminati, 85 anni, ex presidente del Coni. "Il cordoglio e l'abbraccio dell'amministrazione comunale e di tutta la Città di Corridonia - scrive il sindaco Giuliana Giampaoli - alla famiglia Illuminati per la scomparsa del caro Giuseppe. Presidente e delegato del Coni provinciale, si è sempre distinto per la sua grande passione e impegno per lo sport sia a livello agonistico che amatoriale. Ideatore delle Olimpiadi provinciali lo vogliamo ricordare anche per la sua preziosa collaborazione nell'organizzazione della Coppa del Mondo di Paraciclismo del 2019".