Scontro tra un'auto e un 34enne in bicicletta: ciclista in ospedale a Torrette con l'eliambulanza

CORRIDONIA - Scontro tra auto e bici, un 34enne all'ospedale di Torrette. L'incidente in via dei Mestieri a Corridonia. Per cause in corso di accertamento, l'auto e il ciclista si sono scontrati e il 34enne in sella alla due ruote è stato sbalzato a terra ed è caduto sull'asfalto. Subito è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni del giovane, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Torrette ad Ancona.