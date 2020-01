Ubriaco 5 volte oltre il limite finisce con l'auto in un giardino e ammazza il cane: condannato

CORRIDONIA - Ubriaco al volante finisce fuori strada e ammazza il cane che era in giardino. Condannato a un anno e quattro mesi di reclusione un 60enne maceratese. Dovrà pagare anche 6.000 euro ammenda. Il giudice Barbara Cortegiano ha disposto anche la revoca della patente. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Macerata che ha accolto la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero Raffaela Zuccarini. L'incidente risale alla notte del 30 novembre del 2016 ed è avvenuto a Corridonia.

LEGGI ANCHE:

Si schianta con la moto contro un'auto: grave trauma cranico per un ragazzo 18enne

Gianni travolto e ucciso da un furgone sulla strada-trappola per i pedoni mentre raggiungeva gli amici al circolo

Erano passate le 22 quando l'uomo, A.C., si era messo alla guida dopo aver bevuto più di un bicchiere di troppo. Guidava l'auto di un amico, una Chrysler 300C, quando perse il controllo del mezzo e finì in una proprietà privata. In particolare la Chrysler finì contro diverse auto che erano in sosta lungo la strada e provocò la morte del cane che, sfortunatamente, in quel momento si trovava all'interno della proprietà privata dove l'auto aveva impattato. L'automobilista era stato portato in ospedale ed era stato sottoposto all'alcoltest. Il sessantenne è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2,30 grammi per litro quasi cinque volte oltre il limite. Martedì la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata.

Ultimo aggiornamento: 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA