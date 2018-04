Truffa dello specchietto, la vittima non cade nel tranello e denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - «Ieri ci è stato segnalato, nella zona di Corridonia, il tentativo di realizzare la classica “truffa dello specchietto”. Massima attenzione! Mai cedere alla tentazione di pagare. Contattate il 112, vedrete basterà questo a risolvere il problema». È quanto scrive sulla propria pagina Facebook il gruppo maceratese del Controllo del vicinato, guidato da Paolo Ruotolo. Svariati episodi del genere, negli ultimi tempi, sono avvenuti in diversi Comuni della provincia. L’ultimo, appunto, a Corridonia. La vittima non è caduta nel tranello ed ha avvisato l’associazione Controllo del vicinato, che è quotidianamente in stretto contatto con le forze dell’ordine.