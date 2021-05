Tenta la truffa dello specchietto, scappa, investe un carabiniere e provoca due incidenti: arrestato

CORRIDONIA - I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo hanno tratto in arresto un cittadino italiano trentenne, di origini calabresi ma residente in provincia di Siracusa il quale è stato sorpreso a Corridonia, in via Zegalara, in fragranza di reato nel tentativo di mettere a segno la classica ed ormai consolidata truffa dello specchietto. Il giovane vistosi scoperto dai carabinieri, pur di guadagnare la fuga per sottrarsi all’arresto, ha investito dapprima uno dei carabinieri, successivamente ha urtato l’autovettura di servizio, e, prima di essere fermato e tratto in arresto dagli stessi militari, che si ponevano al suo inseguimento, ha causato due incidenti stradali. L’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo il prossimo lunedì 24 maggio presso il tribunale di Macerata.

