CORRIDONIA - È stato un pienone di grandi e piccini ieri pomeriggio nelle vie del centro per il ritorno del Carnevale dei bambini, organizzato dal Comune in sinergia con il centro sociale Monsignor Raffaele Vita, che festeggiava l’edizione numero 62 ed apriva, di fatto, i festeggiamenti in maschera della provincia. La giornata soleggiata e la temperatura mite hanno fatto il resto, spingendo tantissime persone in strada sin dalle 14, quando gli 11 gruppi che componevano la sfilata (tre di questi con carro annesso e uno con un piccolo furgoncino, per un totale che si aggirava intorno alle 500 persone coinvolte) si sono ritrovati nella zona pedonale di viale Italia.



Qui, come, da programma, intorno alle 14.30, è iniziata la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati organizzati dalle scuole e dalle associazioni del territorio, accompagnati dalla banda musicale Velluti lungo il tragitto che, passando da Porta Romana, portava al parcheggio di via IV Novembre. Con la suggestiva cornice del tramonto, si è tenuta la festa finale con le premiazioni per tutti i partecipanti, la musica di Multiradio e una bella merenda a base di dolci tipici e coriandoli. Coda finale, poi, al cag Pippo per gli amici, dove l’associazione Luigi Lanzi, nell’ambito degli eventi collegati alla mostra provinciale su Carlo Crivelli, ha dato vita ad un partecipato laboratorio musicale per avvicinare i bambini alle note e all’arte in generale.

Una bella soddisfazione per l’assessore al commercio Gemma Acciarresi, in prima fila nel rilanciare l’evento che si era fermato per due anni a causa della pandemia e che era ovviamente alla sua prima volta al timone dell’organizzazione. «È stato un successone – conferma Acciarresi –, una festa perfettamente riuscita e ne sono davvero contenta. La scelta di anticipare la data rispetto al classico sabato precedente il Martedì grasso è stata vincente, così come quella del percorso di sfilata che ha fatto sentire tutti più coinvolti. I primi feedback che ci sono arrivati sono stati molto positivi: chiaro che sia presto per dire se sarà questo il format che adotteremo anche per i prossimi anni, ma sicuramente quest’anno è stato vincente».