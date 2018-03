Tremendo schianto: estratta dalla lamiere e portata all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Schianto da brividi ieri mattina intorno alle 11 a Corridonia, lungo la strada provinciale 36, che conduce a Petriolo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione si sono scontrate due auto. Una 65enne al volante di una Fiat Punto ha riportato diverse fratture ed è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata. La donna è stata portata in ambulanza al pronto soccorso di Macerata.