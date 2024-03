Tragedia nel giorno di Pasqua a Corridonia: uccide la moglie con un colpo di fucile poi tenta il sucidio

CORRIDONIA - Tragedia nel giorno di Pasqua: un uomo ha ucciso la moglie con un colpo di fucile, poi ha tentato di suicidarsi ma non c'è riuscito. E' stato trasportato in ospedale a Torrette in gravissime condizioni. Il dramma si è consumato questa mattina alle 6.40 in contrada Macina. Il colpo è risuonato nella valle da una casa familiare. L'uomo, di 85 anni ha improvvisamente sparato contro la moglie, una donna disabile.