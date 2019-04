Torna la banda del trapano: in una notte svaligiati tre appartamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - La banda del trapano torna in azione: tre le abitazioni finite nel mirino dei malviventi. I raid sono stati messi a segno nella notte tra lunedì e martedì in viale Eugenio Niccolai (la strada che dal centro porta a Villa Fermani) e in contrada Palombaretta. Stando alla tecnica usata, ad avere agito sarebbe stata un’unica gang di ladri.Gli autori, in tutti e tre i casi, utilizzando un trapano, hanno praticato un buco all’altezza della maniglia, dopodiché hanno inserito un arnese con il quale sono riusciti a muovere la serratura e a introdursi nell’abitazione. Le famiglie vittime dei furti stavano dormendo e si sarebbero accorte dell’accaduto solamente il giorno seguente. In una casa i malviventi avrebbero rubato gioielli per circa mille euro, nelle altre due i soldi trovati nei portafogli (bottino non ingente). Subito sono stati contattati i carabinieri, i quali hanno effettuato gli accertamenti di rito finalizzati a rintracciare gli autori dei furti.