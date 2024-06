CORRIDONIA Inizieranno il prossimo 12 giugno i lavori di realizzazione della terza corsia lungo viale Pausula, vicino allo svincolo della superstrada, dall’hotel Grassetti alla rotonda del parco commerciale Corridomnia. L’opera lungamente attesa, prevista da una convenzione con il consorzio Eureka, consentirà anche la realizzazione di un marciapiede a monte. «La finalità è quella di aumentare la fluidità del traffico - spiega il sindaco Giuliana Giampaoli -, particolarmente intenso in quel tratto, ma anche quella di migliorare la sicurezza».

I dettagli

«Un intervento strategico anche in prospettiva - sottolinea il primo cittadino -, vista l’imminente partenza dei lavori di raddoppio del ponte sul Chienti. Un risultato impegnativo, ottenuto con la collaborazione di tutti i soggetti, gli enti e le istituzioni coinvolte, a cui va il ringraziamento dell’amministrazione. Molto impegnativo anche lo studio del traffico, che garantirà la percorrenza nel corso dei lavori con grande attenzione alla tutela degli utenti, dei residenti e dei lavoratori presenti nel cantiere. La variante obbligatoria si snoda nella zona industriale come indicato nella mappa che abbiamo diffuso anche tramite i nostri canali social».

Le tappe

Tra lunedì e l’8 giugno inizierà l'installazione della segnaletica. Nella notte tra l’11 e il 12 verrà realizzata una mini rotatoria all’altezza dell’hotel Grassetti, a utilizzo dei residenti e dei mezzi di cantiere. Il 12 inizieranno i lavori. «Un disagio di qualche settimana - prosegue il sindaco Giampaoli - che prelude a una successiva sistemazione definitiva di un punto nevralgico del traffico in entrata e in uscita dalla città, per il quale chiediamo prudenza e pazienza, certi dell’impatto assolutamente positivo che ci aspettiamo». Nell’ambito della complessa operazione urbanistica della lottizzazione Conce, le quattro aziende coinvolte (ma ora di fatto sono rimaste in tre: Rema Tarlazzi, Faggiolati Pumps e Semproni, azienda del gruppo Lube) si erano impegnate alla realizzazione di diverse opere di urbanizzazione, alcune già terminate (l’ultima, negli anni scorsi, con il nuovo centro sociale del quartiere Beati), e ora arriva la più importante: la realizzazione della terza corsia in viale Pausula. Completata la terza corsia, non mancherà altro che ultimare la lottizzazione vera e propria con il parcheggio, la pubblica illuminazione, la cabina elettrica e le asfaltature.