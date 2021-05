Tassa dei rifiuti, c'è anche l'annuncio ufficiale: il pagamento posticipato al 30 settembre

CORRIDONIA - A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la giunta comunale guidata dal primo cittadino Paolo Cartechini, attraverso un’apposita delibera, ha stabilito di posticipare al 30 settembre il termine di pagamento della Tassa sui rifiuti (Tari), attualmente in scadenza il 10 giugno.

«Con questa proroga - afferma Cartechini - abbiamo voluto dare una risposta concreta sia ai cittadini che alle imprese in difficoltà a causa della pandemia». Proseguono anche i lavori pubblici. Per quanto riguarda la palestra di viale Italia, sono iniziati i lavori del terzo stralcio. «L’intervento, con un quadro economico di 40.000 euro, riguarda la rimozione del vecchio manto di copertura in lastre di eternit - spiega il sindaco - e la posa in opera del nuovo composto da isolamento e della guaina bituminosa».

