Ritorna dopo il coma, a un anno e 4 mesi dal malore l'assessore Tamburrini partecipa alla giunta via web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Una tappa importante nella faticosa uscita da un'odissea che dura da un anno e quattro mesi per l'assessore Stefania Tamburrini di Corridonia. Piacevole novità, anche se in modalità virtuale visto che la riunione era via web, per l’esecutivo che ha avuto l’opportunità di salutare il ritorno all’operatività, seppur a distanza, dell’amministratrice che ha la delega ai Servizi sociali.«Questa mattina – ha postato a distanza di poche ore sulla pagina Facebook del Comune il sindaco, Paolo Cartechini - la giunta si è riunita in videoconferenza per deliberare le modalità di concessione dei buoni spesa per far fronte all’emergenza Covid. Con immensa gioia comunico che, dopo una lunga assenza per malattia, ha fatto ufficialmente ritorno l’assessore Stefania Tamburrini che oggi ha partecipato alla riunione». La 42enne Stefania Tamburrini si era sentita male, in casa, il 29 dicembre 2018, dopodiché era finita in coma ed era stata ricoverata all’ospedale Torrette di Ancona e successivamente sottoposta ad un intervento chirurgico. Sul social addirittura un centinaio i commenti e i saluti dei concittadini.