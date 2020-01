Sfiora il Jackpot milionario al Superenalotto, ma il "5" vale comunque più di 62mila euro

CORRIDONIA - La Fortuna bacia le Marche, dove un ignoto giocatore ha fiorato il jackpot da oltre 60 milioni ma ha comunque messo a segno una bella vincita al Superenalotto.

LEGGI ANCHE:

Inferno sull'autostrada A14: possibile chiedere i rimborsi dei pedaggi per le file anche prima di Natale

Ascoli, lupi all'attacco del gregge: sbranati 22 agnelli e 2 pecore vicino alla strada Salaria

Jackpot del Superenalotto sfiorato a Corridonia, in provincia di Macerata: nel concorso di ieri sera, con la stessa schedina un fortunato giocatore ha centrato un 5, assieme a un 4 due 3 e quattro 2, per una vincita complessiva da 62.911,41 euro. La giocata fortunata è stata convalidata al Bar Paninoteca Gelateria Paola di via Dell'Industria 243. Il Jackpot per chi centrerà la sestina esatta, nel frattempo, ha raggiunto i 61,5 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA