Modelle e gioielli d'epoca è Anastasia la regina ​della "Serata in rosso"

CORRIDONIA - «La pioggia è arrivata solo alla fine e non ha tenuto lontano il gran numero di visitatori che hanno potuto apprezzare esemplari di moto ed auto di grande pregio e la leggiadria delle nostre modelle. Tutte rigorosamente in rosso». È soddisfatto il corridoniano Silvano Marinozzi, al tirar delle somme dell’attesa 2° edizione della "Serata in rosso".Tra un brindisi ed il taglio della torta personalizzata per l’evento, c’è stato pure il tempo di stilare la classifica dei vincitori da parte della giuria composta da Barbara Trasatti di Studio Grafico, dall’agente di modelle Gianluca Iommi, da Giuliana Pianesi di Pianesi Mobili, il trodicese Alberto Scarafiocca presidente del Club Ducati e dal comandante della Stazione dell’Arma di Corridonia, luogotenente Giammario Aringoli. Catia Luciani ha vinto la classifica auto con una Fiat 600 di oltre 45 anni; Massimo Petritoli quella delle moto con una Ducati V4 special, mentre Anastasia Malygina ha prevalso fra le modelle. Ovviamente in rosso.