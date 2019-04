Rubano lampada in chiesa: il parroco mette le loro foto su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - «Cara amica e caro amico che ieri alle 13.46 siete venuti nella chiesa di San Pietro e avete rubato la lampada del Santissimo Sacramento: quella lampada non ha alcun valore e avete rischiato di prendere fuoco mettendola accesa nella borsa». È quanto scrive il parroco don Fabio Moretti nella pagina Facebook della parrocchia. Un vero e proprio appello, quello del sacerdote, che entra subito nel merito della questione.«Dovete sapere che c’è la videosorveglianza e che se suonavate alla porta 10 euro forse potevamo regalarvele. Se volete riportata indietro vi saremo grati perché voi non potete rivenderla e a noi serve», si legge ancora nella pagina social. Un messaggio fin troppo chiaro quello del parroco don Fabio, che ha anche postato le foto dei due giovani in azione, ovviamente provvedendo a oscurarne il volto.