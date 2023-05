Ai domiciliari per rapina evade dalla comunità di recupero a Corridonia: trovata mentre se ne va a piedi

CORRIDONIA - É agli arresti domiciliari in un comunità di recupero di Corridonia, ma i carabinieri l'hanno vista me se ne andava a pedi ed è scattata la denuncia per avsione.

Si tratta di una 24enne originaria di Roma, sottoposta agli arresti domiciliari a Corridonia presso una Comunità di recupero poiché indagata per il reato di rapina commesso a Roma a fine novembre 2022. I militari di una pattuglia della Stazione di Corridonia nel percorrere la provinciale 3, notavano e riconoscevano la donna mentre camminava a piedi dopo essersi allontanata senza alcun permesso della struttura terapeutica. É stata arrestata, il Pm di turno ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso la stessa comunità in attesa della fissazione dell’udienza di convalida che si è tenuta nel pomeriggio del giorno 29 maggio. L’arresto è stato convalidato ed il giudice ha fissato il dibattimento per oggi pomeriggio 31 maggio, disponendo nel frattempo l’obbligo di dimora per l’imputata.

Patenti ritirate

Il Nucleo Radiomobile, ha ha denunciato a piede libero due persone per guida in stato di ebbrezza, essendo risultate positive al controllo con l’etilometro che ha rilevato un tasso alcolico di 1,23 g/l in un caso e 1,12 g/l nell’altro.

Gli automobilisti sono stati fermati nella notte di venerdì 26 maggio a Macerata e ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.