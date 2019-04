«Qui ci sto io, spostati»: e manda all'ospedale il compagno di classe

di Chiara Marinelli

CORRIDONIA - «Spostati, qui ci sto io» e, poco dopo, colpisce il suo compagno di classe alla testa con un oggetto metallico: ragazzino finisce all’ospedale. Un battibecco tra studenti, avvenuto in classe, è finito nel peggiore dei modi. L’episodio è avvenuto ieri, poco dopo l’ora di pranzo, quando una ambulanza della Croce Verde di Morrovalle e Montecosaro è accorsa, a sirene spiegate, all’Ipsia di Corridonia, in via Sant’Anna.