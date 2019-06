Passeggia col cagnolino: â€‹arriva un pastore tedesco e lo sbrana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA- Una ragazza va a spasso con il suo cagnolino nella zona industriale di Corridonia. Da una proprietà privata esce un pastore tedesco che azzanna il piccolo animale davanti agli occhi della padrona. Purtroppo per il cagnolino non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri (per constare l’accaduto) e gli addetti del servizio veterinario dell’Asur. La notizia della vicenda si è immediatamente diffusa a macchia d’olio e molti curiosi si sono riversati nella zona dell’accaduto. Comprensibilmente sotto choc la ragazza che si è vista uccidere il suo amico a quattro zampe dal pastore tedesco mentre stava passeggiando. Èsuccesso domenica scorsa, intorno alle ore 21.